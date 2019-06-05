Барнаульская горэлектросеть использует современные интернет-технологии для развития онлайн-сервисов. И все же многие барнаульцы по привычке идут в клиентские офисы компании. С какими вопросами чаще всего потребители приходят к операторам по приему населения? Есть ли альтернатива таким обращениям? Об этом и многом другом в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова. Аmic.ru публикует интервью.

Пиковая нагрузка

Корр.: Светлана Викторовна, сколько клиентов каждый месяц обращаются непосредственно в сервисные центры компании?

Светлана Парфенова: В настоящее время абонентами БГЭС являются примерно 229 тысяч человек. В текущем году в офисы нашей компании очно обратилось более 30 тыс. человек. Это около 7500 абонентов в месяц. Помимо очного общения, поступает большое количество телефонных звонков в колл-центр организации. В течение месяца операторы обрабатывают около 8000 таких звонков.

Корр.: Можно ли выделить определенные пиковые дни, когда наблюдается наплыв клиентов и с чем это связано?

С.П.: Можно выделить два таких пиковых периода. Первый наступает в первой декаде месяца и связан с получением квитанций на оплату электроэнергии, когда абоненты в основном обращаются к нам с вопросами по начислению. Второй связан с передачей показаний электросчетчиков с 21 по 25 числа каждого месяца. В другие дни месяца количество посетителей гораздо меньше.

Корр.: Я слышала, что у вас есть еще и пиковые часы.

С.П.: Если вы придете в 8 утра, то пройдете к любому оператору и решите свои вопросы очень быстро. Обычно пиковая нагрузка начинается ближе к 11 часам и спадает после 16:00.

Альтернативный подход

Корр.: С какими еще вопросами обращаются при очном приеме?

С.П.: Абоненты часто обращаются по переоформлению лицевого счета при продаже и покупке недвижимости. При совершении сделок с недвижимостью важно не забывать оплачивать долги за потребленную электроэнергию, брать справки о наличии задолженности, своевременно обращаться с документами для переоформления лицевого счета на имя нового собственника, чтобы квитанции на оплату были оформлены корректно.

Корр.: Как это можно сделать без визита в офис с помощью интернета?

С.П.: БГЭС предоставляет своим потребителям много онлайн-сервисов, которые не требуют личного обращения в офисы компании. Для наших абонентов открыта возможность по передаче показаний и онлайн-платежам через личные кабинеты в ГИС ЖКХ и Системы "Город". Но наиболее удобным вариантом для решения этих задач и многих других является личный кабинет БГЭС для физических лиц. Кроме передачи показаний и осуществления онлайн-платежей, в ЛК компании можно проверить состояние своего лицевого счета и его детализацию, направить любой запрос и отследить статус его выполнения, вызвать инспектора для осмотра прибора учета, по его установке или браковке. Можно заказать справки, например, для предоставления в органы соцзащиты.

Меняйте привычки

Корр.: Как зарегистрировать свой личный кабинет на сайте горэлектросети?

С.П.: Зарегистрироваться и пользоваться можно с любого устройства, которое подключено к сети Интернет, будь то компьютер, планшет или мобильный телефон. Достаточно знать свою электронную почту и номер мобильного телефона. Почта является логином для входа в личный кабинет. Авторизация осуществляется через набор логина и пароля. Затем необходимо привязать свой лицевой счет к ЛК с помощью кнопки "Привязать лицевой счет", указав во вновь открывшемся окне восьмизначный номер лицевого счета и четырехзначный номер ПИН-кода. Эти данные берем из своих квитанций на оплату. К своему ЛК можно привязать несколько лицевых счетов, если в собственности несколько жилых помещений. После регистрации ЛК доступен в любое удобное время в течение 24 часов в сутки.

Корр.: То есть не надо ежемесячно приходить на прием, чтобы передать показания прибора учета?

С.П.: В этом уже давно нет никакой необходимости. У нас существует множество способов передачи показаний дистанционно. Достаточно только выбрать наиболее удобный для вас. Это можно сделать через личные кабинеты БГЭС, системы "Город", ГИС ЖКХ, с помощью электронной почты, СМС-сообщений, по телефону: 35-04-04, через автоматический сервис в тональном режиме: 35-02-02, автоматический голосовой сервис: 50-16-50.

Опасная задолженность

Корр.: Что делать человеку, если он уехал на все лето из города, а ему надо оплачивать коммунальные платежи?

С.П.: Для начала ему надо передать показания прибора учета, ориентируясь на свой ежемесячный расход, а потом оплатить через Интернет. Например, с помощью личного кабинета БГЭС, где можно передать показания прибора учета и оплатить электроэнергию. Если такой возможности нет, то можно попросить кого-то из родственников, чтобы он передал показания и затем оплатил, чтобы вы не попали в число должников и вам не начислили пени.

Корр.: Буквально на днях у нас были в студии представители Центробанка, мы говорили о кредитных историях и эксперт сказал о том, что наши долги за ЖКХ тоже могут оказаться в кредитной истории. Просто многие не знают, что если не платить за свет, то банк вам может отказать в кредите. Это неприятные ситуации. Поэтому лучше не подвергать себя риску и платить вовремя. Кстати, если у потребителя существует задолженность за электроэнергию и он готов ее оплатить, но хотел бы получить рассрочку платежа. Может ли он решить этот вопрос без визита к вам?

С.П.: Теоретически можно обратиться через ЛК, но в этой ситуации клиенты часто предпочитают решать вопрос в сервисных центрах. Поскольку есть определенные условия для предоставления рассрочки на оплату задолженности. Это первоначальный взнос, который рассчитывается исходя из суммы долгов по всем услугам, и утвержденный график платежей. Оперативно можно узнать о своей задолженности через ЛК БГЭС, а кроме этого можно заказать детализацию начислений и увидеть, как она сложилась.

Беседовала Ася Хлыновская