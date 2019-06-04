Истории АТР: почему девушек-волонтеров стали называть "волонкисы"

Традиция называть девушек-волонтеров "волонкисами" появилась на форуме АТР благодаря забавному случаю, произошедшему в прошлом году. Об этом со ссылкой на добровольца Олесю Агафонову сообщает пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

"Известно, что слово волонтер применяется как к девушкам, так и к парням. К девушкам-волонтерам подошел маленький мальчик и спросил: "А как вас называют?" – на что они ответили: "Волонтеры". Подумав немного, ребенок сказал: "Нет, неправильно, вас нужно звать волонкисы". С тех пор девушек-волонтеров на форуме ласково зовут волонкисы", – рассказала Олеся Агафонова.

Отметим, что конкурс среди волонтеров форума "Алтай. Территория развития" в 2019 году был жестче, чем среди участников образовательных направлений: пять человек на место. Как сообщили организаторы, заявки прислали 245 человек из 58 регионов страны. Также состоялся отбор и обучение АТР-лидеров (кураторов отдельных групп).

Ранее Amic.ru сообщал, что молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" пройдет на "Сибирском подворье" в с. Новотырышкино с 9 по 14 июня, его участниками станут 1411 человек из 74 регионов России и 13 стран.