Уже в эту субботу, 8 июня 2019 года, состоится очень горячее событие – ФИТНЕС БИКИНИ 2019.⠀
Фитнес бикини – это чемпионат Сибири по атлетическому фитнесу среди лучших представителей спортивного телосложения.
В этот раз чемпионат пройдет на сцене ночного клуба "Империя" туристического комплекса "Империя туризма", и там будет на что посмотреть.⠀
Зрителей ждет зрелищная борьба за номинации:
- Модельный фитнес (девушки);
- Фитнес бикини (девушки);
- Пляжный фитнес (мужчины);
- Культуризм (мужчины);
- Атлетический фитнес (девушки);
- Фитнес пары;
- Ветераны во всех номинациях;
- Тренер чемпионов.
🏆 И специальная номинация – Мисс фитнес среди зрителей.
Начинаем второй уикенд имперского сезона максимально горячо.
Начало регистрации – в 14:00. Начало турнира в 18:00.
Вход в ночной клуб "Империя" – 300 рублей, а для гостей туристического комплекса "Империя туризма" вход по гостевым картам свободный.
Туристический комплекс "Империя туризма"
Горный Алтай, с. Ая
Телефон: 8 (903) 912-00-22
Сайт
Комментарии