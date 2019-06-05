Постоянная участница форума АТР Мария Старцева доказывает всем, что для открытия мира нет барьеров. Девушка в инвалидной коляске сама объездила 15 стран мира и множество российских городов, а теперь благодаря форуму АТР помогает делать это другим людям с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018 году Мария представила проект "Без барьеров. Авторские туры для людей с ограниченными возможностями" и выиграла грант Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.

"Форум очень помог мне в реализации моего проекта "Без барьеров". Благодаря экспертам, которые его оценили и поверили в исполнение, он начал развиваться, мы работали и приносили людям радость, и я считаю, очень успешно. Благодаря форуму такая добрая идея воплотилась в реальность", – рассказала Мария Старцева.

В 2019 году Мария снова отправится на АТР, как и в предыдущие семь лет. Девушка рассчитывает получить еще один грант на развитие проекта.

Отметим, что Мария ведет активную жизнь. Она была финалисткой международного конкурса красоты и таланта для людей с ограниченными возможностями здоровья "Невская краса – 2018", участвует в спектаклях студенческого театра "Уно".