Ура, жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июня

Настоящее лето, наконец-то, пришло в Алтайский край. Днем 5 июня синоптики обещают жителям региона жаркую погоду. Температура воздуха составит от 25 до 30 градусов тепла.

В западных и южных районах ожидается небольшой и умеренный дождь. Не повезло жителям предгорья – здесь местами возможен сильный дождь, гроза и даже град.

Ветер днем в среду будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Местами порывы составят до 15 метров в секунду.

В Барнауле днем 5 июня воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. Осадков в столице края не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.