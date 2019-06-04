АлтГУ занял 50 место рейтинге лучших вузов России по версии RAEX

АлтГУ занял 50 строчку в рейтинге лучших вузов России, об этом свидетельствует опубликованный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) рейтинг репутации вузов за 2019 год.

"Вообще, в топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ), два — из Томска (ТПУ и ТГУ), а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов — Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский), Дальневосточный и Южный", — говорится в тексте исследования.

Первую строчку в списке лучших университетов России занимает МГУ, вторую и третью — МФТИ и МИФИ, за ними следует СПбГУ. Пятое и шестое места остались за Высшей школой экономики и МГИМО соответственно. Томский политехнический университет занимает седьмую строку рейтинга.

Восьмое и девятое места заняли МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с прошлым годом. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет опустился на две строчки вниз и занимает в этом году десятое место. В целом состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с 2018 годом существенно не изменился.

RAEX опросил свыше 50 000 студентов лучших вузов России, чтобы узнать их мнение о сильных и слабых сторонах российских вузов и понять, чего больше всего не хватает учебным заведениям.

Опрос показал, что сильной стороной своих вузов студенты считают фундаментальную составляющую образования и вовлеченность в научные исследования. При этом в качестве недостатков 35% опрошенных назвали недостаточное приобщение студентов к научной деятельности. Самой слабой стороной российских вузов назвали плохую связь университетов с работодателями.

"Это тревожный сигнал для отечественной высшей школы в целом: ориентиры, которые ставит перед ней государство (продвижение исследований на мировой арене), не так важны для студентов, как перспективы трудоустройства после окончания вуза", — отмечают аналитики RAEX.