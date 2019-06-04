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Сборщики ягод на Алтае избили сельчан и попытались угнать автомобиль

, ИА "Амител"
Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков
Обвиняемые вину не признали, уголовное дело направлено в суд / Фото: vop.ru

Обвиняемые вину не признали, уголовное дело направлено в суд / Фото: vop.ru

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей, которые обвиняются в похищении человека и ряда других преступлений, сообщает региональный СК

"В октябре 2018 года между жителями одного из сел Ребрихинского района и временно проживавшими в селе мужчинами, занятыми на сборе ягод, произошел конфликт, переросший в драку. Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, где, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, погрузили его в багажник автомобиля, после чего переместили в подвал занимаемого ими дома", — говорится в сообщении ведомтства.

В поисках второго обидчика обвиняемые незаконно проникли в жилище местной жительницы, выбив входную дверь ее дома.

Кроме того, обвиняемые нанесли несколько ударов по автомобилю одного из потерпевших, причинив ущерб на сумму более 30 тыс. рублей. После этого они избили и поместили в багажник поврежденного автомобиля его владельца, однако, завести авто им не удалось.

Полицейские, приехавшие на вызов местных жителей, задержали злоумышленников. Обвиняемые вину не признали, уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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