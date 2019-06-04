Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщает RT.

1 июня на территории ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошла серия взрывов. В результате разрушено 5 зданий, частично повреждено 54 здания, в том числе пять пожарных депо, которые прикрывали этот объект. В зоне поражения были спасены из-под завалов и эвакуированы два человека. В ближайшем населенном пункте было нарушено электроснабжение 687 домов. Также нарушено остекление в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. В результате ЧС пострадали 89 человек, из них 18 человек госпитализированы.

Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании правительства сообщил, что 4 апреля на заводе произошла похожая ситуация – сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Была проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. "Были выявлены 35 нарушений, вручено предписание по их устранению. Срок устранения – до 26 августа", – сообщил Зиничев.

Путин на это заявил, что необходимо проверить, как была выстроена работа по устранению недостатков на заводе.

"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку", – подчеркнул президент.