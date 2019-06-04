Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство экс-супруги табуретом

В Алтайском крае 38-летний неоднократно судимый местный житель признан виновным в убийстве, краже и причинении легкого вреда здоровью, сообщает региональный СК.

"Мужчина с 19 лет периодически отбывает наказания в местах лишения свободы. В 2009 году по переписке он познакомился с 19-летней жительницей Барнаула и после освобождения в 2012 году они вступили в законный брак. Однако через два года мужчину снова приговорили к лишению свободы, после чего супруга расторгла брачный союз. После освобождения из колонии в 2017 году осужденный наладил общение с бывшей женой. Мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным", – говорится в сообщении ведомства.

В течение 2017 года мужчина совершил кражу денег у своего знакомого и похитил телефон у малознакомого человека. Кроме того, в один из дней он пришел в гости к бывшей супруге и в ходе ссоры избил женщину, при этом угрожая ей ножницами, которыми проткнул ладонь. После чего украл золотые серьги и деньги.

"В связи с тем, что потерпевшая материально была хорошо обеспечена, через несколько дней злоумышленник проник к ней в квартиру, похитив деньги и золотые украшения. А 7 января 2018 года он вновь пришел в гости к бывшей жене с целью отметить праздник. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого рецидивист жестоко избил женщину: нанес множественные удары руками и ногами, а также табуретом по голове и в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая через несколько часов скончалась", – сообщает СК.

Злоумышленник свою вину признал частично, отрицая факты совершения хищений. Кроме того, он пытался оказывать давление на следователя с помощью угроз. Суд назначил осужденному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.