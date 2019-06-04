Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские соглашения, сообщает RNS.

"Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы выполнять Минские соглашения", — заявил Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — добавил Зеленский.

Кроме того, он сделал несколько программных заявлений. В частности, обозначил стратегический курс Украины — получить полноправное членство в ЕС и НАТО, что уже записано в Конституции.

Зеленский отметил, что это абсолютный приоритет украинской международной политики.

Также Украина будет стремиться внедрить европейские стандарты и ценности. Для этого необходимо повысить стандарты жизни в украинском обществе, искоренить коррупцию и модернизировать страну.