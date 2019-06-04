Вторник, 4 Июнь, 23:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,42
Обь
391см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией

, ИА "Амител"
Также Украина будет стремиться внедрить европейские стандарты и ценности
Зеленский заявил, что Украина готова выполнять Минские соглашения/ Фото: theins.ru

Зеленский заявил, что Украина готова выполнять Минские соглашения/ Фото: theins.ru

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские соглашения, сообщает RNS.

"Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы выполнять Минские соглашения", — заявил Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — добавил Зеленский.

Кроме того, он сделал несколько программных заявлений. В частности, обозначил стратегический курс Украины — получить полноправное членство в ЕС и НАТО, что уже записано в Конституции.

Зеленский отметил, что это абсолютный приоритет украинской международной политики.

Также Украина будет стремиться внедрить европейские стандарты и ценности. Для этого необходимо повысить стандарты жизни в украинском обществе, искоренить коррупцию и модернизировать страну.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
23:07
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией 0
22:51
Сарик Андреасян поддержал блогера BadComedian 0
22:29
Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство экс-супруги табуретом 0
22:17
Юлию Началову потребовали причислить к лику святых 1
21:57
"Надо посмотреть": Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске 0
21:37
Сборщики ягод на Алтае избили сельчан и попытались угнать автомобиль 2
21:19
АлтГУ занял 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX 0
20:58
Опубликовано видео с места убийства директора ТЦ в Подмосковье 0
20:45
Галкин рассказал, как после беседы с Масляковым его перестали звать в жюри КВН 0
20:32
Люди с шизофренией есть среди ближайшего окружения 20% россиян 0
19:49
Власти Екатеринбурга отказали в проведении пикета против храма на месте сквера 0
19:12
АЗС "Роснефть" оцепили в Барнауле из-за подозрительного "чемодана" 1
18:58
Медведев утвердил госпрограмму по развитию села до 2025 года за 2,3 трлн рублей 0
18:02
Истории АТР: почему девушек-волонтеров стали называть "волонкисы" 0
17:58
Самые высокооплачиваемые сферы труда назвал Росстат 1
17:40
Резидентов в Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор ищут на Алтае 0
17:28
Дело о краже моста возбудили в Мурманской области 0
17:04
Мария Бутина должна своим адвокатам 43 млн рублей 6
16:54
Рубцовчанин снялся в новом клипе Ольги Бузовой 1
16:40
Вперед за романтикой: почему движение студенческих отрядов набирает обороты 4
16:28
Задержаны подозреваемые в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье 7
16:16
Проходной двор: на Алтае в здании детского сада открыли почту 0
16:02
"Не надо стыдиться": Лавров о праздновании Дня Победы и русофобии в России 1
15:56
Опрос в интернете закончился для девушки из Барнаула потерей денег 4
15:41
День России в Барнауле отметят концертом местных артистов и вручением паспортов 1
15:33
Плесень и кишечную палочку нашло Роскачество в пакетированном чае 7
15:29
Мерилин Монро своего времени: фотографии великолепной Анджелины Джоли 0
15:19
Тест: весь в себе или душа компании – кем являешься ты 0
15:01
Труба, а не дорога: в РЖД объяснили причины закрытия тоннеля в Бийске 5
14:49
Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетике 1
14:36
Новые дорожные знаки появятся в Барнауле 8
14:21
Вперед, к мечте: в Барнауле прошли соревнования по судомодельному спорту 0
14:07
Названы возможные виды электронного паспорта россиянина 1
13:51
Fitch Ratings максимально повысило кредитные рейтинги Алтайского края 1
13:33
Опубликовано видео испытаний новой российской "противокосмической" ракеты 19
13:22
Мангуст поселился на зооусадьбе под Барнаулом 0
13:04
Работник банка похитил миллион рублей на свадьбу в Нижневартовске 2
12:53
Уроженку Барнаула назвали "Леди Сибири" на конкурсе красоты среди мам 1
12:48
Закуски от "Аэрофлота": составлен рейтинг авиакомпаний с самой вкусной едой 7
12:33
Названы самые дешевые страны для летнего отдыха 1
12:24
Шарлатаном назвали алтайского блогера, "вылечившего" рак содой 18
12:15
Собчак прокомментировала ситуацию с исками против BadComedian 6
12:03
Многодетных супругов из Самарской области осудили за обман 15 жителей Алтая 1
11:52
Отсутствие динамики вклада выросшего НДС в ВВП объяснили маленьким сроком 2
11:42
Продажу алкоголя в Алтайском крае пока не будут продлевать до 23 часов 4
11:34
Четверть россиян готовы на улице протестовать против падения уровня жизни 0
11:27
Возбуждено дело на мужчину, напавшего с топором на мэрию Южно-Сахалинска 1
11:12
Группа из Барнаула сняла красивый клип в Горном Алтае 8
11:02
Школьники из Новоалтайска сыграли в квест по безопасному интернету 0
10:55
Отказы в пособиях родителям детей-инвалидов заинтересовали депутатов Госдумы 0
10:42
Врио ректора АлтГУ стал одним из лучших в России 5
10:34
Матвиенко назвала Крым духовным центром России 7
10:29
Жару до +32 градусов обещают алтайские синоптики 1
10:14
Власти Барнаула отчитались о ходе дорожного ремонта на 18 улицах 7
10:02
Новый вид алиментов на детей может появиться в России 2
09:52
Порядок зачисления детей в школу могут изменить в России 1
09:40
Рейсовый автобус Барнаул – Залесово столкнулся с грузовиком на Чуйском тракте 0
09:32
Оплати электроэнергию и получи деньги: акция, где выигрывает каждый второй 0
09:30
Почему барнаулец 10 лет выбирает автомобили одной марки 27
09:14
Появилось видео с места пьяного ДТП, в котором погиб 18-летний житель Алтая 3
09:02
Число россиян с ожирением увеличилось в 1,7 раза за пять лет 9
08:51
"Будет непросто": Хорохордин решил участвовать в выборах главы Республики Алтай 0
08:29
Минздрав раскритиковал заявление Счетной палаты о неповышении зарплат врачей 7
08:15
Право на здоровье: может ли вылечить больного ребенка бедная семья 4
08:00
"Усиливай сильное": в Барнауле выступил известный бизнес-тренер 1
07:45
Освежающий десерт в подарок: "Лапша и уши" подготовила летнее предложение 0
07:32
Каникулы с пользой: на какие развивающие курсы отдать ребенка летом 0
07:27
Вырастет ли тариф на электричество после внедрения умных счетчиков 4
07:18
Даже школьники из Косихи: власти Алтая насчитали миллион липовых туристов 9
07:02
Из песни слов не вырежешь: почему вокруг фильма "Рокетмен" разразился скандал 13
06:43
Плати меньше: кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто 1
06:32
Дача в России: сурова и беспощадна 0
06:18
День Василиска: что наши предки запрещали делать в этот день 0
06:09
Тепло и дождливо: прогноз погоды на 4 июня в Алтайском крае 0
06:01
Алтайским перевозчикам отложили на год внедрение обязательных онлайн-касс 1
05:45
В Алтайском крае зафиксировали чрезвычайную пожароопасность 0
04:29
Бросившая детей в хостеле мать объяснила свой поступок 1
03:11
С видеоблогера BadComedian требуют миллион за обзор фильма 0
02:23
Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России 0
01:33
Лекарство от рака нашли в самом человеке 0
00:11
В России растет рынок праворульных автомобилей 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.