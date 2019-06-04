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Россиянин пытался зарезать человека в центре столицы Норвегии

, ИА "Амител"
Задержанного подозревают в попытке убийства, однако обвинение ему еще не предъявлено
При задержании мужчину удалось обезвредить только с помощью электрошокера / Фото: кадр из видео

При задержании мужчину удалось обезвредить только с помощью электрошокера / Фото: кадр из видео

Норвежские СМИ сообщили о задержании россиянина, который пытался убить человека ножом в центре Осло и якобы выкрикивал лозунги во славу Аллаха, сообщает телеканал "360".

По данным местного издания NRK, россиянин напал на 30-летнего филиппинца и серьезно ранил его ножом. Причем пострадавший стал случайной жертвой, поскольку, по данным полиции, перед этим нападавший вытащил нож и стал угрожать всем прохожим.

"Полиция рассматривает это дело как серьезное преступление, однако не расценивает его как теракт", — сообщает издание.

Отмечается, что при задержании мужчина кричал "Аллах акбар", и его удалось обезвредить только с помощью электрошокера. По некоторым данным, он также может быть связан с пожаром, который произошел в квартире неподалеку от места нападения.

Задержанного подозревают в попытке убийства, однако обвинение ему еще не было предъявлено. По данным СМИ, мужчина — выходец из России, но давно живет в Норвегии и уже попадал в поле зрения полиции. Сейчас он направлен на медицинскую экспертизу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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