Тайгу вырубают в Алтайском крае под видом борьбы с насекомыми

В Алтайском крае жители Змеиногорского района направили в правительство региона и Генпрокуратуру видеообращение, в котором рассказали о сплошных рубках леса в Горной Колывани, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Местные жители считают, этой зимой на их глазах совершилось преступление. Так, год назад за домом одной из сельчанок начинался лес, сейчас — постоянно пылящая грунтовка.

"Косвенно о количестве леса, которое здесь вывезено, говорит вот эта лесовозная дорога. Настолько продавлена, в землю углубилась, то есть дорога спрессована лесом, который вывозили", — рассказала женщина.

Она отметила, что "пилят с одной стороны, пилят с другой".

"Везут каждый день, белки сбегают, зайцы сбегают, природу губят. Сплошняком, сплошняком все вырезано, то есть какие санитарные, сплошная валка, березы, осины, вот видишь, вот это все будет убираться, эти рябинки, все будет в валках", — добавила женщина.