Среда, 5 Июнь, 01:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,42
Обь
391см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Ученые раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле

, ИА "Амител"
Предки человека, как выяснили ученые четыре года назад, узнали про алкоголь относительно недавно
Первые следы древнего пивоварения археологи нашли в Китае еще в начале прошлого века / Фото: ugra-news.ru

Первые следы древнего пивоварения археологи нашли в Китае еще в начале прошлого века / Фото: ugra-news.ru

Китайские ученые проанализировали химический состав горшков, которые использовали древние китайские пивовары, и раскрыли крайне необычную рецептуру первых алкогольных напитков Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал PNAS.

"Наше открытие в очередной раз показывает, что алкоголь играл важную роль в жизни первых фермеров планеты. Скорее всего, он даже мог способствовать распространению риса и самого сельского хозяйства в целом — спиртные напитки и связанные с ним праздничные возлияния помогали людям укреплять социальные связи и заключать союзы", — рассказывает Ли Лю из Стэнфордского университета (США).

Предки человека, как выяснили ученые четыре года назад, "познакомились" со спиртным относительно недавно, около десяти миллионов лет назад. В этот момент времени они приобрели ряд мутаций в генах ADH4 и ALDH1A1, отвечающих за нейтрализацию и вывод этанола. Эти изменения ускорили работу данных участков ДНК и защитили древних протолюдей от отравления спиртом при поедании подгнивших фруктов.

После появления цивилизации, эти же гены "помогли" человеку изобрести первые алкогольные напитки. По текущим представлениям археологов, спиртное появилось практически вместе с рождением цивилизации, около 13-10 тысяч лет назад. На звание его родины в разной степени претендуют Китай, Израиль, Древний Египет и Шумер.

Первые следы древнего пивоварения, как отмечает Лю, археологи нашли в Китае еще в начале прошлого века, когда ученые раскопали два древних поселения древних жителей поднебесной, Линкоу и Гуаньтаоюань, расположенных на территории провинции Шэньси.

На их территории было найдено множество округлых сосудов с очень узкими горловинами и плотными крышками. Они были очень похожи на пивоваренные чаны, в которых современные жители провинции сбраживают рис и другое сырье для изготовления спиртных напитков.

В прошлом, у ученых не было возможности проверить эту гипотезу, что порождало массу неразрешимых споров, теорий и гипотез. Относительно недавно химики научились решать подобные задачи, обнаружив, что стенки глиняной посуды содержат в себе множество пор, куда часто попадают молекулы жиров, белков и прочих веществ, содержащихся в пище или напитках.

Ли и ее команду интересовал один простой, но очень дискуссионный вопрос — как древнекитайские пивовары извлекали сахар из риса, фруктов и другого сырья. Дело в том, что для производства пива, виски и других спиртных напитков на базе злаков необходимы не только дрожжи, но и вещества, способные превратить крахмал в более простые сахара.

Материалы по теме

Современные пивовары используют для этих целей солод — намоченные и пророщенные семена злаков, вырабатывающие природные ферменты, способные расщеплять полисахариды на глюкозу, мальтозу и другие углеводороды, которыми могут питаться дрожжи. Многие историки считают, что первые пивовары не знали этого и пользовались или своей собственной слюной, или выделениями различных грибков для разложения крахмала.

Вдобавок, как отмечает Ли, древнейшие китайские хроники повествуют о том, то что пивовары того времени использовали для этих целей особую субстанцию, которую они называли словом "цюй" или "цзюцюй".

Она могла быть составлена из самых разных ингредиентов — пшеницы, риса, гороха, ячменя или различных диких растений. Судя по ее описанию, эта масса служила питательной средой для особых бактерий, грибков и дрожжей, которые одновременно извлекали сахар из злаков и превращали его в этанол. Позже "цюй" уступил место "ли", классическому солоду, и сейчас ученые спорят о том, существовала ли первая субстанция в реальности и из чего она состояла.

Стэнфордские химики нашли первые реальные следы того, что "цюй" существовал, и раскрыли секрет его состава, изучив вкрапления органических молекул и останков растений в двух десятках глиняных черепков и в стенках сосудов, найденных в Линкоу и Гуаньтаоюане.

Как оказалось, древнекитайское пиво варилось на базе сразу нескольких злаков и других растений — пшена, сорго, пшеницы, гороха, риса, слезника, змеевидных огурцов, имбиря, а также корней лилии и диаскореи. Их следы сохранились внутри стенок сосуда в виде зерен крахмала, сильно деформированных в результате действия "цюя" или других ферментов на растительную массу.

Главным компонентом этого пива, как считают ученые, было сорго, а остальные злаки попали в смесь или вместе с "закваской", или же в качестве различных вкусовых добавок. Имбирь и прочие корни, с другой стороны, могли использоваться древними пивоварами из-за их лечебных свойств.

Что самое интересное, ученые обнаружили, что жители Линкоу и Гуаньтаоюаня использовали разные техники извлечения сахара из злаков. Обитатели первой деревни, судя по присутствию следов шелухи в их глиняной посуде, применяли солод для этих целей, и добавляли рис в свое пиво.

С другой стороны, пивовары из второго поселения, как на то указывают споры плесневых грибков из родов Aspergillus и Rhizopus, действительно использовали "цюй" в своей практике, используя несколько другой набор злаков. И в том и в другом случае, как предполагают ученые, жители этих деревень получали слабоалкогольные напитки, похожие по вкусу и силе на современное сорговое пиво.

Существование сразу двух рецептов по варке пива, как отмечает Ли, говорит о том, что и традиции пивоварения могли появиться значительно раньше, чем сейчас предполагают ученые, и появиться практически одновременно с сельским хозяйством. Вполне возможно, что они играли существенную роль в распространении земледелия, заключают ученые.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
00:59
Ученые раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле 0
23:57
Тайгу вырубают в Алтайском крае под видом борьбы с насекомыми 0
23:27
Россиянин пытался зарезать человека в центре столицы Норвегии 0
23:07
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией 0
22:51
Сарик Андреасян поддержал блогера BadComedian 0
22:29
Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство экс-супруги табуретом 0
22:17
Юлию Началову потребовали причислить к лику святых 1
21:57
"Надо посмотреть": Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске 0
21:37
Сборщики ягод на Алтае избили сельчан и попытались угнать автомобиль 2
21:19
АлтГУ занял 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX 0
20:58
Опубликовано видео с места убийства директора ТЦ в Подмосковье 0
20:45
Галкин рассказал, как после беседы с Масляковым его перестали звать в жюри КВН 0
20:32
Люди с шизофренией есть среди ближайшего окружения 20% россиян 0
19:49
Власти Екатеринбурга отказали в проведении пикета против храма на месте сквера 0
19:12
АЗС "Роснефть" оцепили в Барнауле из-за подозрительного "чемодана" 1
18:58
Медведев утвердил госпрограмму по развитию села до 2025 года за 2,3 трлн рублей 0
18:02
Истории АТР: почему девушек-волонтеров стали называть "волонкисы" 0
17:58
Самые высокооплачиваемые сферы труда назвал Росстат 1
17:40
Резидентов в Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор ищут на Алтае 0
17:28
Дело о краже моста возбудили в Мурманской области 0
17:04
Мария Бутина должна своим адвокатам 43 млн рублей 6
16:54
Рубцовчанин снялся в новом клипе Ольги Бузовой 1
16:40
Вперед за романтикой: почему движение студенческих отрядов набирает обороты 4
16:28
Задержаны подозреваемые в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье 7
16:16
Проходной двор: на Алтае в здании детского сада открыли почту 0
16:02
"Не надо стыдиться": Лавров о праздновании Дня Победы и русофобии в России 1
15:56
Опрос в интернете закончился для девушки из Барнаула потерей денег 4
15:41
День России в Барнауле отметят концертом местных артистов и вручением паспортов 1
15:33
Плесень и кишечную палочку нашло Роскачество в пакетированном чае 7
15:29
Мерилин Монро своего времени: фотографии великолепной Анджелины Джоли 0
15:19
Тест: весь в себе или душа компании – кем являешься ты 0
15:01
Труба, а не дорога: в РЖД объяснили причины закрытия тоннеля в Бийске 5
14:49
Госдеп призвал Европу разорвать связи с Россией в энергетике 1
14:36
Новые дорожные знаки появятся в Барнауле 8
14:21
Вперед, к мечте: в Барнауле прошли соревнования по судомодельному спорту 0
14:07
Названы возможные виды электронного паспорта россиянина 1
13:51
Fitch Ratings максимально повысило кредитные рейтинги Алтайского края 1
13:33
Опубликовано видео испытаний новой российской "противокосмической" ракеты 19
13:22
Мангуст поселился на зооусадьбе под Барнаулом 0
13:04
Работник банка похитил миллион рублей на свадьбу в Нижневартовске 2
12:53
Уроженку Барнаула назвали "Леди Сибири" на конкурсе красоты среди мам 1
12:48
Закуски от "Аэрофлота": составлен рейтинг авиакомпаний с самой вкусной едой 7
12:33
Названы самые дешевые страны для летнего отдыха 1
12:24
Шарлатаном назвали алтайского блогера, "вылечившего" рак содой 18
12:15
Собчак прокомментировала ситуацию с исками против BadComedian 6
12:03
Многодетных супругов из Самарской области осудили за обман 15 жителей Алтая 1
11:52
Отсутствие динамики вклада выросшего НДС в ВВП объяснили маленьким сроком 2
11:42
Продажу алкоголя в Алтайском крае пока не будут продлевать до 23 часов 4
11:34
Четверть россиян готовы на улице протестовать против падения уровня жизни 0
11:27
Возбуждено дело на мужчину, напавшего с топором на мэрию Южно-Сахалинска 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.