Матвиенко заявила о наступлении на все, что связано с Россией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что агрессивное наступление в ряде стран на все, что связано с Россией и русской культурой, продолжается, но оно будет всегда встречать решительный отпор, сообщает РИА "Новости".

"К сожалению, мы становимся свидетелями агрессивного наступления на все, что связано с Россией. Продолжаются попытки стереть память о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Кое-где происходит вытеснение русских названий с географических карт. В ряде стран русскоязычное сообщество подвергается откровенной языковой дискриминации, принимаются законы, лишающие людей права не только на изучение родного языка, но даже на его использование", — сказала Матвиенко на церемонии открытия XIII Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.

Она подчеркнула, что подобная политика обречена на провал: "Любое давление на русский язык, на русскую культуру будет всегда встречать наш решительный отпор", — сказала Матвиенко.

Фестиваль проходит в рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума. Он собрал представителей из более 50 стран мира.