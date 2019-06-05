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СК проверит подростков, заставивших школьницу пить из лужи в Бийске

, ИА "Амител"
В настоящее время выясняются иные возможные эпизоды противоправной деятельности
Школьницу поставили перед выбором – либо терпеть побои, либо выпить грязную воду / Фото: кадр из видео

Школьницу поставили перед выбором – либо терпеть побои, либо выпить грязную воду / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае следователи начали проверку после появления в Сети видео с издевательствами над 15-летней жительницей Бийска, которую подростки заставили пить грязную воду из лужи, сообщает региональный СК.

"В одной из социальных сетей опубликовано видео, на котором подростки, угрожая применением насилия, заставляют  несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу. Происходящее несовершеннолетние записывали на видео, которое впоследствии опубликовали в социальной сети. Незамедлительно после опубликования указанной информации руководством следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю было дано указание на проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что бийские следователи "оперативно установили личность потерпевшей девушки". 

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей. Кроме того, в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий, и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Бийске в воскресенье, 2 июня. По некоторым данным, причиной стал юноша, которого, видимо, не поделили девочки-подростки, по другим данным – школьницы распускали про девочку слухи, и когда та заявила, что это все ложь, они решили ее проучить. В итоге жертву поставили перед выбором – либо терпеть побои, либо выпить грязную воду.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.06.2019 12:31
- гость -

поставили перед выбором – либо терпеть побои, либо выпить грязную воду

Я бы подралась лучше.

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5.06.2019 12:36
- гость -

Человеческая психология. Происходит при неоднократном унижении и уничтожении воли человека, когда человек уже перестает быть личностью. Если бы этот случай был впервой была бы реакция, был бы отпор. А так проблема уже глубокая.

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