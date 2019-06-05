5 июня в России отмечают День образования полиции. В этот день в 1715 году в Санкт-Петербурге учредили Полицмейстерскую канцелярию. А 7 июня (по нашему времени) 1718 года Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. И практически с первых дней возникновения полиции появились и легендарные сыщики – гроза преступного мира, память о которых осталась до сих пор. Вспоминаем лучших сыщиков России.

Иван Путилин

Этот полицейский стал настоящей знаменитостью. Он руководил сыскной полицией Санкт-Петербурга с 1866 года в течение 23 лет. Получив опыт в должности помощника квартального надзирателя на рынке, Иван начал расти как сыщик. В свободное от службы время он переодевался чернорабочим и отправлялся на улицы, где общался с криминальным контингентом, осваивал преступный жаргон, запоминал лица и клички. Он с успехом выдавал себя за бродягу, священника, пьяного студента или купца. Мог найти общий язык с любым человеком и получить ценную информацию для поиска преступника.

Известность пришла к Путилину после того, как он благодаря своим связям и знаниям изобличил фальшивомонетчиков братьев Пуговкиных. Иван стал универсальным полицейским. С успехом расследовал громкие убийства, мошенничества, таможенные аферы, поджоги домов, подделки ценных бумаг. О полицейском стали писать книги, а имя его для дореволюционной России было сравнимо с именем Шерлока Холмса, сообщается на портале all-crime.

Аркадий Кошко

Настоящей грозой преступного мира стал Аркадий Кошко. Еще с детства дворянин испытывал особый интерес к детективам. Службу в полиции он начал в 27 лет в Риге. Как и Путилин, сыщик активно использовал грим и переодевание. Проводя время в бандитских притонах он получал информацию и вербовал агентов. В 1897 году он установил рекордный показатель и раскрыл восемь убийств. Благодаря грамотной службе полицейского криминальная обстановка в Риге утихла, а Аркадия перевели на службу в Петербург.

Он предпочитал общаться с агентами лично с глазу на глаз и игнорировал формальные доклады. В 1906 году Петербург захлестнула волна фальшивомонетчиков. Для изобличения мошенников Аркадий Кошко организовал операцию, в которой его агент сыграл роль продавца краденых бриллиантов. На эту наживку был пойман некий поляк, через которого изобличили целую сеть мошенников. Через год премьер-министр Петр Столыпин присвоил детективу звание генерала, рассказывает "Рамблер".

Виталий фон Ланге

Другой выдающийся сыщик Российской империи – Виталий фон Ланге. В 1887 году он устроился в одесскую городскую полицию околоточным надзирателем. Ланге раскрыл более 300 сложных преступлений. Он задерживал целые шайки воров, обезвреживал группы по подделке паспортов.

Одним из известных дел было убийство старика Синицина. Тот был неприметным торговцем на базаре. Сыщик выдвинул версию, что убийцы попытаются сбыть украденные у Синицына вещи. Ланге переоделся в женщину: надел длинную юбку, а платком закрыл усы. В образе женщины он спрятался возле дома крупного скупщика. Через некоторое время он подслушал разговор неизвестных и изобличил преступников. Впоследствии были задержаны серьезные бандиты во главе с Иваном Халомодником, вспоминают подвиги сыщика на портале factruz.

Владимир Арапов

Сотрудник МУРа Владимир Арапов заслужил прозвище "черный полковник" – за жесткий характер в служебной деятельности. Оперативник работал в середине прошлого века и стал известен после раскрытия резонансных преступлений. Его личность стала прототипом образа Жеглова из "Места встречи изменить нельзя", сообщают РИА "Новости". Другие источники предполагают, что именно Шарапова, а не Жеглова писали с Арапова.

В начале 1950 года Москву захлестнула серия разбойных нападений на сберкассы и магазины. Найти преступников не удавалось. Молодой оперативник Владимир Арапов зацепился за маленькую деталь: во время очередного разбойного нападения в сберкассу позвонил клиент, а трубку взял один из преступников. На вопрос гражданина куда он попал – жулик ответил: "На стадион". Сыщик предположил, что бандиты могут быть связаны со спортзалами или стадионами. Вскоре версия подтвердилась, в результате оперативных комбинаций было задержано двенадцать преступников во главе с мастером оборонного завода Иваном Митиным.

Другое громкое дело Арапова – это розыск и поимка маньяка по прозвищу Мосгаз. С декабря 1963 года неизвестный совершил расправу над четырьмя детьми и женщиной. Маньяк звонил в дверь и представлялся работником газовой службы, а проникнув в квартиру, забивал жертву топором и похищал имущество. Арапов возглавлял штаб по поиску маньяка, которым в дальнейшем оказался Владимир Ионесян. По оперативной информации его задержали, после чего убийца попал под расстрел.

Амурхан Яндиев

Под его руководством была успешно проведена масштабная операция "Лесополоса", направленная на поимку одного из самых известных и страшных маньяков – Андрея Чикатило. Как сообщается на сайте "Совершенно секретно", следователь лично допрашивал маньяка. Яндиеву удалось установить доверительные отношения с преступником, что помогло собрать полную информацию о жертвах. Также он вел другие громкие дела каменского убийцы Бурцева, черноколготочника Цюмана, батайского маньяка Черемухина, поэта-душегуба Муханкина.

Амурхан Яндиев руководствовался некоторыми золотыми правилами: нельзя называть преступников маньяками, так как, по словам следователя, они считают себя больными людьми и ценят собеседника, который будет сопереживать им. Надо уметь выслушивать убийц, чтобы они сами рассказали биографии. Чтобы найти с допрашиваемым общий язык, нельзя зацикливаться на жертвах и истязаниях.

Александр Дороганов

Свои герои есть и в Алтайском крае. Александр Дороганов родился в 1925 году в Краснощековском районе. В семнадцать лет Александр был призван на фронт. Помимо военной закалки, там он получил первый опыт оперативной работы: приходилось задерживать языков (военнослужащих, обладающих ценной информацией, – прим. ред.), вести скрытое наблюдение в разведке.

С сентября 1966 года в течение 15 лет Дороганов прослужил в должности заместителя начальника УВД крайисполкома по оперативной работе. "Установка была одна – вор должен сидеть в тюрьме. Процветал бандитизм. Вырезали по 5-10 человек в сутки. Обстановка серьезнейшая", – приводит воспоминания ветерана "Регнум".

Успех в раскрытии преступлений зависел от того, насколько хорошо сотрудники владели оперативными данными, считал Дороганов. Он успешно использовал внедрения в банды, работу с агентурным аппаратом. Достиг высоких показателей в изъятии запрещенного оружия. За время службы случались и ранения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, оперативник точно знал психологию преступников и всегда находил с ними контакт. Во время одной из встреч с агентом, последний признался, что хотел пристрелить полковника, но авторитет перед заслугами Дороганова, а также то, что "он на войне был, жизнью своей рисковал", остановил его. Агент положил перед начальником свой ТТ. Полковник милиции в отставке и по сей день пользуется большим авторитетом за заслуги в поимке преступников.