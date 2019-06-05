Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и попал в больницу

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб, сотрудники экстренных служб Москвы оказывают ему помощь, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Алибасов "получил сильнейший ожог пищевода", выпив жидкость для промывки труб, емкость с которой стояла на столе в его столичной квартире.

Издание сообщает, что в настоящее время сложно судить о степени полученных травм, однако медики дают положительный прогноз.

Бари Алибасов — младший, сын музыканта, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию. "Госпитализирован. Здоровью ничто не угрожает. Было отравление — выпил вместо сока очистительную жидкость для труб", — уточнил он.

По его словам, в настоящее время врачи оказывают его отцу всю необходимую помощь, проводятся анализы. "Говорят, что все будет хорошо", — заключил он.