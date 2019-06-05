Смартфон вместо репетитора: как лучше подготовиться к ЕГЭ

Экзаменационный марафон уже стартовал. В этот ответственный период важно эффективно использовать время, и мобильный интернет – один из надежных помощников при подготовке к ЕГЭ. Смартфон с необходимыми учебными приложениями всегда под рукой, а широкое покрытие сети 4G "Билайн" позволяет повторять формулы или смотреть видеоуроки в любом удобном месте.

Для того чтобы получить высокий балл на экзамене, в ответах потребуется использовать дополнительную информацию, и в этом интернет незаменим. И если у родителей выпускников в свое время основным источником информации были учебные пособия или конспекты, то с появлением глобальной Сети доступны самые разные формы обучения (вебинары, видеоуроки, онлайн-тесты). Как считают педагоги, чем больше разных видов обучающих активностей, тем лучше усваивается материал (многие из преподавателей ведут собственные видеоблоги по предметам).

Психологи считают, что у тех выпускников, которые готовятся сами, а не с репетиторами (чаще всего такая помощь оправданна, если есть проблемы с пониманием определенного материала), гораздо лучше развиваются способности самостоятельно добывать знания, рационально распределяя свое время, а это пригодится в дальнейшей учебе в вузе.

Еще одним важным элементом подготовки к ЕГЭ является обмен советами и полезными материалами в соцсетях. Это не только возможность снять психологическое напряжение в общении с "себе подобными". Например, в одной из самых популярных групп для подготовки к ЕГЭ можно ежедневно получать подборки рисунков, схем и другие удачные формы визуализации для лучшего усвоения материала, а также рекомендации специалистов, например, по тайм-менеджменту в ходе экзамена. Полезные "шпаргалки" можно сохранить на смартфон и пользоваться, в том числе для повторения, в любое время и без привязки к компьютеру. Там же регулярно выкладываются ссылки на бесплатные видеоуроки.

Анна Бондаренко, выпускница школы:

"Сейчас в интернете очень много полезных ресурсов, поэтому я нахожусь онлайн примерно 40% от всего времени подготовки к экзаменам. Тренируюсь в английских словах, быстром счете или грамматике русского языка с помощью онлайн-приложений в автобусе, на переменах или в свободное время. На смартфоне у меня установлены приложения "Незнайка" (6+), "Решу ЕГЭ" (6+), "Грамотей" (6+). Это помогает тратить время более эффективно".

Мария Сидоренко, студентка:

"В процессе подготовки к экзаменам я часто пользовалась мобильным интернетом, потому что это удобно. Когда готовилась в ЕГЭ по английскому, слушала в транспорте задания из части аудирования, проходила тесты. Так я не теряла время даже в пути. Интернет при подготовке к ЕГЭ, на мой взгляд, вполне может стать альтернативой занятий с репетитором. В сети большое количество онлайн-тестов по всем предметам, куда входят вопросы прошлых лет или просто похожие на те, которые потом встретятся на экзамене. Решая их, можно неплохо "набить руку". Сразу видишь ошибки: если это, например, тест по русскому языку, то в конце показывается правильный ответ и даже правило по правописанию или пунктуации. "Нырнув" в интернет, можно больше почитать об этом правиле, отработать именно его и больше не совершать ошибку".

Психологи советуют чередовать подготовку по разным предметам (например, не сидеть весь день только над математикой), и чтобы не наступило эмоциональное истощение, менять обстановку. Например, можно взять смартфон и отправиться в парк, чтобы посмотреть обучающий видеофильм. Считается, что хорошо визуализированная информация помогает лучше "уложить" в голове все прочитанное.

К тому же такие занятия на свежем воздухе могут стать альтернативой прогулок, от которых многим выпускникам приходится отказываться из-за напряженного графика занятий. Для того чтобы на смартфоне быстро загружался вебинар или видеоурок, нужен непрерывный 4G интернет.

"Билайн" в Алтайском крае за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ. За 2018 год в Барнауле и Алтайском крае "Билайн" увеличил число базовых станций стандарта LTE на 25%, примерно половина из которых позволила запустить мобильный интернет четвертого поколения в новых локациях края. Остальная часть конструкций увеличила зону покрытия и скорость передачи данных в сети LTE на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска. Скорость доступа позволяет комфортно смотреть видео, делиться в соцсетях с одноклассниками полезной информацией или постоянно оценивать свои знания с помощью обучающих интернет-ресурсов.