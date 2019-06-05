В Алтайском крае школьницы поиздевались над 15-летней сверстницей и заставили пить из лужи, окружив свою жертву на улице и снимая происходящее на камеру телефона, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Бийске в воскресенье, 2 июня. По некоторым данным, причиной стал юноша, которого, видимо, не поделили девочки-подростки, по другим данным – школьницы распускали про девочку слухи, и когда та заявила, что это все ложь, они решили ее проучить.
В итоге жертву поставили перед выбором – либо терпеть побои, либо выпить грязную воду. При этом девочку отпустили лишь после того, как она полностью опустила лицо в лужу и после заплакала, школьниц не устроило, когда она просто аккуратно отхлебнула. Унизительное наказание хулиганки снимали на камеру мобильного. Запись попала в Сеть.
Уголовное дело правоохранители Бийска пока не возбуждали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту произошедшего запущена проверка.
"Личности несовершеннолетних в настоящее время установлены, выясняются все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – сообщили в региональном МВД.
Комментарии
Это РОССИЯ! @Жириновский
идиотки малолетние. Хлебнут,твари,и далеко не из лужи..........
Господи! Когда же этих "детишек" будут ДЕЙСТВИТЕЛЬНО наказывать! Желательно вместе с родителями. Например, как в старину - на площади да розгами. Надоели уже их трусливые нападки на учителей и на слабых. (Обращение к Богу - на правосудие не надеюсь)
Девочка - слабохаратерная тряпка. Её и гнобят по этому, как скотинку. Нет собственного достоинства, и силы воли.
5.06.2019 09:23
- гость -
Мозгов у тебя нет.
5.06.2019 09:23
- гость -
Да-да, "жила-была девочка, сама виновата".
Уголовное дело правоохранители Бийска пока не возбуждали.
Уроды. Когда парень шурыгину по согласию отымеет а та заяву накатает, сажают на годы, а тут самое настоящее изнасилование моральное, последствия от которого останутся на всю жизнь, и мусора не видят причин.
Девочка - слабохаратерная тряпка
Она возможно росла в любви родителей и зла не видела, поэтому не смогла противостоять извращенкам. Тебя если с детства насиловали пьяные друзья отца, конечно ты ушлая и крепкая, из лужи пить не будешь, ведь это не твой любимый напиток, к которому тебя приучили.