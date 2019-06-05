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Новый госорган по вопросам открытости власти предложили создать в России

, ИА "Амител"
Правительству надо восстановить деятельность координационных механизмов обеспечения открытости
Эксперты предлагают расширить требования по раскрытию информации / Фото: imprimis.hillsdale.edu

Эксперты предлагают расширить требования по раскрытию информации / Фото: imprimis.hillsdale.edu

Практика обеспечения открытости государства в России пока во многом носит формальный характер, поэтому необходимо рассмотреть возможность создания курирующего эти вопросы нового госоргана, передает ТАСС со ссылкой на экспертный доклад Счетной палаты РФ "Открытость государства в России".

"В сфере открытости государства в России пройден большой путь, прежде всего в направлении создания необходимой нормативной базы. Однако практика правоприменения во многом носит формальный характер, качество процессов обеспечения открытости остается низким. Развитие же такой области, как "открытый диалог" в целом остается на неудовлетворительном уровне, несмотря на определенные успехи десятилетней давности", – говорится в докладе.

Отмечается, что важнейшее влияние на министерства и ведомства оказывает общая политика открытости федерального правительства. Ситуацию в этой сфере на 2019 год эксперты характеризуют как "инерционную открытость", не подкрепленную ни реальными поручениями президента и премьер-министра, ни четко сформулированным общественным запросом на большую открытость.

Для дальнейшего развития открытости государства в России, как отмечается в экспертном докладе Счетной палаты, необходимо создание единого органа, курирующего вопросы открытости и осуществляющего координацию по работе в этой области. "При этом необходимо учесть опыт Открытого правительства, которое ввиду структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий не смогло достаточно эффективно выполнять роль такого органа", – отмечают эксперты.

Также, по оценке авторов доклада, федеральный портал открытых данных находится в неудовлетворительном состоянии: "Необходимо его кардинальное обновление и превращение в централизованный ресурс по систематизации всех государственных данных, включая данные, не являющиеся открытыми, с указанием причин их недоступности".

Кроме того, правительству надо восстановить деятельность координационных механизмов обеспечения открытости федеральных органов исполнительной власти, в том числе в форме совета по открытым данным. Еще одна рекомендация – восстановить и начать внедрять на практике инструменты открытого диалога, например, такие как народная экспертиза законопроектов и иных нормативных правовых и концептуальных документов.

Авторы исследования предлагают включить контроль и аудит за открытостью органов власти в число механизмов парламентского контроля, в том числе через полномочия Счетной палаты РФ. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внедрения практик открытого диалога в работу федерального законодательного собрания, разработать обновленный стандарт открытости органов власти.

Эксперты также предлагают расширить требования по раскрытию информации, публикации открытых данных и ведению открытого диалога на бюджетные учреждения, госкорпорации и иные организации, получающие прямую поддержку из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.06.2019 09:31
Мимопроходящий

Опять госорганы плодим. А давайте создадим "Министерство по контролю процесса создания новых министерств".

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5.06.2019 09:36
- гость -

А сколько этому органу денег на прокорм выделят?

0  0
5.06.2019 09:50
- гость -

А как при СССР страной руководили без такого количества министерств и ведомств. Недавно проходила по улице Гоголя и увидела здание Администрации города. Очень удивилась. Людей в городе стало меньше, а здание в два раза больше. Да и здание Прокуратуры тесновато стало для блюстителей порядка. Вот только порядка, почему-то, больше не стало.

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5.06.2019 09:51
- гость -

незабудьте что и над этим органом нужно поставить сверху надзорный орган

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