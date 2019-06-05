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Педофилов в России предложили оставить без интернета

, ИА "Амител"
Различные инициативы уже давно оформлены в законопроекте, однако депутаты его до сих пор не приняли
За последние три года число преступлений в отношении детей выросло на 38,2% / Фото: vop.ru

За последние три года число преступлений в отношении детей выросло на 38,2% / Фото: vop.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью "Федеральному агентству новостей" рассказала о запланированных методах профилактики преступлений сексуального характера в отношении детей.

Среди наказаний для преступников – полный запрет на Интернет и пожизненный надзор правоохранительными органами.

По словам Кузнецовой, за последние три года число преступлений в отношении детей выросло на 38,2%. При этом преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних, возросло примерно на 15%. Тревожную тенденцию в аппарате детского омбудсмена отметили еще в 2018 году.

Теперь, когда правозащитники получили возможность самостоятельно обращаться в Государственную думу, они планирует решить вопрос ужесточения наказания по таким преступлениям.

По словам Кузнецовой, аппарат разработал целый спектр предложений. В частности, создание перечня лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей. Его предлагается передавать по всем учреждениям, работающим с детьми.

Кузнецова также добавила, что часть инициатив института уполномоченных по правам ребенка уже вошли в проект закона. Однако его до сих пор не приняли. Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов и приостановление сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей.

Ранее СК сообщило, что число уголовных дел, которые возбудили из-за преступлений в отношении детей, снизилось в России за год. Отмечается, что в прошлом году следователи возбудили 20 642 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Чаще всего дети подвергаются сексуальным преступлениям, таким как изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. СК отмечает, что в 2018 году общее количество таких дел составило 6417.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.06.2019 09:40
- гость -

То-то они не разберутся, где им интернет раздобыть. Наверняка, действуя напрямую, никто из них из дома и так не сидит, чтобы не нашли потом. Химическая или прочая кастрация, и следить потом не надо шибко ни за кем.

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5.06.2019 09:44
- гость -

Вся эта истерия искусственно раздута, нет столько педофилов, просто нашли кормушку и тянут деньги на якобы борьбу а сами себе в карман кладут, а чтобы поток не иссякал, орут про якобы рост, хотя на самом деле снижение. Обычная чиновничья схема.

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5.06.2019 09:51
- гость -

И как они представляют себе реализацию этой инициативы? Или они как Медведев - сказали запретить, и все как по щучьему велению заблокировалось?

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5.06.2019 10:23
krash

Опяьт фигней страдают, делают вид, что работают.
Введите 100% кастрацию среди пойманных. И , я думаю, процент преступлений в разы упадет.

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