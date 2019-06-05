Дочь Пескова рассказала о пользе голодания для человеческого организма

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в своем Instagram сообщила, что, "как человек верующий и стремящийся к духовному развитию", она держала пост последние три дня священного месяца Рамадана.

"Во время Рамадана мусульмане отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости в дневное время. Чтобы запустить работу организма, после захода солнца вначале выпивают стакан воды и съедают пару фиников. До восхода солнца есть тяжелую и жирную пищу нежелательно, а вот продукты растительного происхождения, белок и крупы подойдут, так как они хорошо насыщают организм витаминами и надолго заряжают энергией", – отметила Пескова.

Она подчеркнула, что ей сложнее всего оказалось не пить, так как она привыкла ежедневно потреблять около четырех литров жидкости. Однако, как она отметила, дело в настрое, и если он правильный, организм настраивается и "ничего не требует".

"Действительно, когда есть определенная установка – организм тоже настраивается, и ничего не требует и чувствуешь себя хорошо, а когда осознаешь, что есть возможность поесть, но не успеваешь, начинаешь "пухнуть от голода" и злиться. С медицинской точки зрения, Рамадан очень полезен для организма (если питаться правильно) для процесса обновления клеток и самоочищения (советую почитать об аутофагии (самопоедании) и просто о пользе голодания для человеческого организма). Главное, не забывать, что цель любого поста – самодисциплина, отказ от услаждений, сосредоточение на своем духовном состоянии и мыслях", – заключила Пескова.