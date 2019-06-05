РПЦ: условия для визита папы Римского в Москву пока отсутствуют

Митрополит Волоколамский и глава Отдела внешних церковных связей Иларион заявил, что условия для визита папы Римского Франциска в Москву пока отсутствуют, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью Швейцарскому католическому информагентству.

Между тем, как отмечается, Иларион признал, что отношения между Русской православной и Римско-католической церквями сейчас развиваются положительно.

"Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов", – подчеркнул митрополит.

Он также напомнил о принесении мощей святителя Николая из Бари в Москву и Санкт-Петербург, состоявшееся в 2017 году: "Это стало для нас событием огромного духовного значения. Оно стало возможным благодаря встрече патриарха Кирилла с папой Франциском в Гаване".

"Два с половиной миллиона людей поклонились честным мощам, люди стояли в очередях целыми днями в любую погоду. Такие события нужны, чтобы упрочить наши отношения", – подчеркнул Иларион.