Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США считают действия российского самолета "небезопасными", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США.

"Четвертого июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Первая и третья встреча были сочтены безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной потому, что Су-35 осуществил пролет на высокой скорости непосредственно перед (американским) самолетом, что создало риск для наших пилотов и членов экипажа", – говорится в заявлении.

Отмечается, что члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут.

"Российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, но эти действия были безответственными. Мы ожидаем, что они будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов. Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе", – говорится в заявлении.

Американские военные настаивают на том, что их самолет действовал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" российские действия.