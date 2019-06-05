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Скабеева навсегда запретила украинскому эксперту посещать ее ток-шоу

, ИА "Амител"
"Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", – отметила она
Выходя из студии, украинский эксперт вновь продемонстрировал неприличный жест / Фото: кадр из видео

Выходя из студии, украинский эксперт вновь продемонстрировал неприличный жест / Фото: кадр из видео

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в ток-шоу на телеканале "Россия-1" за оскорбления и неприличные жесты, сообщает РИА "Новости".

Во время прямого включения из Донецка, когда руководитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов говорил о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, Непогодин повел себя неадекватно.

Один из ведущих программы Евгений Попов жестко отреагировал на происходящее и выгнал Непогодина из студии. "Вы что делаете? Уходите отсюда!" – потребовал Попов.

Выходя из студии, украинский эксперт вновь продемонстрировал неприличный жест и выкрикнул ругательства в адрес Безсонова, который не обратил на выходку никакого внимания.

После другая ведущая программы Ольга Скабеева заявила, что Непогодин впредь не переступит порог студии. "Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", – подчеркнула Скабеева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.06.2019 13:19
гость

Интересно, нацист спокойно ходит по Москве. Почему его еще не изнасиловали?

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5.06.2019 13:38
- гость -

Дык, эта, а на ток шоу этой свободный вход?!

0  0
5.06.2019 13:46
- гость -

запретите уже эту самую скабеину. перебор со сливными бачками

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5.06.2019 14:25
- гость -

Превратили ток-шоу в большиестирки вперемешку с давайпоженимся. приглашая каких-то истериков, которые ни в коем случае не являются экспертами. Понятно что пресловутый "рейтинг" дают именно любители скандалов, криков и плевания. Жаль настоящих экспертов, которые вынуждены участвовать в этих шабашах в угоду рекламодателям. Но до каких же пор можно продавать психику россиян за грязные рекламные бабки?

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