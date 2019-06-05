Скабеева навсегда запретила украинскому эксперту посещать ее ток-шоу

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в ток-шоу на телеканале "Россия-1" за оскорбления и неприличные жесты, сообщает РИА "Новости".

Во время прямого включения из Донецка, когда руководитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов говорил о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, Непогодин повел себя неадекватно.

Один из ведущих программы Евгений Попов жестко отреагировал на происходящее и выгнал Непогодина из студии. "Вы что делаете? Уходите отсюда!" – потребовал Попов.

Выходя из студии, украинский эксперт вновь продемонстрировал неприличный жест и выкрикнул ругательства в адрес Безсонова, который не обратил на выходку никакого внимания.

После другая ведущая программы Ольга Скабеева заявила, что Непогодин впредь не переступит порог студии. "Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", – подчеркнула Скабеева.