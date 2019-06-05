"Большая вода" на Алтае: вспоминаем, каким был паводок в 2010 году

"Большая вода", Затон в Барнауле 2010

Осадки, прошедшие на Алтае в начале июня, спровоцировали подъем уровня воды в реках Чарыш, Бия и Обь. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в регионе вновь будет дождливо, что может повлиять на динамику уровня воды в реках края. Между тем еще в конце мая МЧС сообщило, что в зоне риска подтопления находятся пять районов Алтайского края. Это Краснощековский, Красногорский, Советский, Бийский, Алтайский районы, на территории которых возможно подтопление низменных участков.

В преддверии второй волны паводка на Алтае предлагаем вспомнить, какой бывает "большая вода" на Алтае. Фотографиями из архива за 2010-й поделился Андрей Луковский. На снимках – многострадальный барнаульский Затон. Напомним, в 2010-м году из-за снежной зимы и быстрого таяния снега вода в Оби в районе Барнаула поднялась сразу на 643 сантиметра. Были затоплены Затон и поселок Ильича. Но самое масштабное наводнение в истории Алтайского края произошло в 2014-м году.