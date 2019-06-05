Жители одного из районов Барнаула пока не получат горячую воду

Подачу горячей воды в пос. Новосиликатный и в нескольких домах на ул. Малахова вынужденно перенесли на более поздний срок. До 17 июня горячей воды не будет в 24 домах, двух школах, одной больнице и четырех детсадах в Новосиликатном и в трех домах на ул. Малахова (№ 171, 173, 177а).

Как сообщили в мэрии со ссылкой на СГК, в компании приняли решение увеличить объем перекладки коммуникаций на двух участках. На одном из них во время гидравлических испытаний было обнаружено серьезное повреждение, на другом для замены 100 метров магистрали потребовалось отключение ЛЭП на ул. Трактовой. "По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен", – говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Всего ТЭЦ-3 обеспечивает теплом 1321 многоквартирный дом и 106 социальных объектов.

Напомним, гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле начались 13 мая, завершить ремонт должны были к 5 июня. С 17 июня под отключение попадают потребители по контуру ТЭЦ-2.