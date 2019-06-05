Огромную квартиру с кольцевой планировкой продают в Барнауле

Необычную квартиру с кольцевой планировкой выставили на продажу в Барнауле. Квартира довольно большая – 151 квадратный метр, при этом ее можно обойти по кругу, вернувшись в начальную точку маршрута.

Планировка квартиры "закручена" вокруг двух санузлов с джакузи и душевой кабиной, из коридора-кольца можно попасть в остальные помещения квартиры. Всего в ней три спальни, кухня-гостиная, гардеробная и кладовка. В большинстве комнат по два окна с видом на пл. Октября, квартира находится в четырехэтажном доме на пр. Калинина, 4. Продавец просит за объект 7 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Отметим, что это не единственная квартира с кольцевой планировкой, которую выставили на продажу в Барнауле. Похожий вариант находится на ул. Профинтерна, 7. За квартиру площадью 113 квадратных метров в доме бизнес-класса продавец просит 8 450 000 рублей.