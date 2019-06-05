Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин дал поручение профильному региональному ведомству подготовить заявку на включение проекта моста через реку Катунь в Майминском районе в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". При этом ранее существовавший проект признан нецелесообразным, а его стоимость в 800 миллионов рублей – завышенной, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подвесной аварийный мост через реку Катунь в районе сел Платово и Подгорное, находящихся на стыке двух Алтаев, был построен в 1989 году, экспертизы 2002 и 2013 годов признали его аварийным, движение грузового транспорта по нему ограничено, однако до сих пор никаких мер для его ремонта или строительства нового не предпринималось.

"Этот мост – насущная необходимость для Республики Алтай, в частности для жителей села Подгорное, где живут более 600 человек, и население постоянно растет. Есть проект на новый подвесной мост, но мы считаем, что его стоимость завышена минимум вдвое. Этот проект будет пересмотрен, и с учетом реальных средств мы будем строить новый капитальный железобетонный мост недалеко от этого", – цитирует губернатора пресс-служба.

Хорохордин осмотрел сооружение и поручил министерству регионального развития республики подготовить заявку на включение объекта в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Этот мост соединяет Алтайский край и Республику Алтай, на другом берегу Катуни находится республиканское село Подгорное, остальные населенные пункты относятся к Алтайскому краю. Именно по этой дороге проезжают направляющиеся в Белокуриху туристы. Многие из них прилетают именно в Горно-Алтайск, а не в Барнаул, чтобы быстрее добраться до курорта.

Отметим, что ранее бывший глава республики Александр Бердников просил также бывшего министра транспорта Максима Соколова о выделении денег на строительство этого моста. Однако федеральный центр в итоге не принял решение о финансировании.