Самый большой в Сибири комплекс открытых бассейнов – барнаульский "Пляж" на ул. Энтузиастов, 12в – открылся для посетителей 5 июня. Проект работает четвертый сезон, в этом году произойдут некоторые изменения.

Во-первых, больше внимания будут уделять детям: откроется еще один детский бассейн с подогревом, появятся аниматоры и детское меню. Во-вторых, на территории комплекса откроется пляжный бар "Аллоха" с пиццей и коктейлями. Как и прежде, барнаульцам предлагают не только пляжный отдых, но и аквааэробику, тематические вечеринки.

Отметим, что 7 июня под Барнаулом открывается еще один популярный пляж в с. Солнечное. Территория здесь также благоустроена, есть два кафе, шезлонги, зонтики, игровая площадка, детские аттракционы и зона купания для детей, а также спортивные площадки и горки для взрослых. Вход на оба пляжа платный, с собой нельзя проносить еду.

Муниципальный городской пляж на р. Обь пока только готовят к открытию. Летом 2019 года он станет в два раза больше.