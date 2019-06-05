Ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов пригласил на эфир жительницу Барнаула Татьяну Кувшинникову, более известную как "учительница в купальнике".

Татьяна, которая ведет здоровый образ жизни и занимается моржеванием, в феврале 2019 года оказалась в центре скандала из-за того, что опубликовала в соцсетях фотографию, возмутившую маму одного из учеников. Татьяна – член Федерации зимнего плавания, она сфотографировалась на снегу в закрытом купальнике с грамотой в руках. Родители пожаловалась директору школы, тот посчитал образ непристойным, и в итоге Татьяне пришлось уволиться.

В программе "Прямой эфир" расскажут истории не только Татьяны Кувшинниковой, но и других педагогов, на судьбу которых повлияло достаточно откровенное прошлое. Так, одним из героев станет бывший стриптизер, который теперь работает учителем. Как сообщила Татьяна sm-news.ru, зрители в студии отнеслись к ней с симпатией и уважением. Съемки проходили 24 мая, в эфир программа выйдет в июне.

На странице Татьяны появилась фотография с Андреем Малаховым.