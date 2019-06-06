Журналы "Крестьянка" и "Работница" 50-х годов / Фото: ussrlife.blogspot.com
6 июня 1922 года вышел в свет один из самых знаменитых советских женских журналов – "Крестьянка".
О чем писали
Это сегодня женские журналы сплошняком рассказывают о моде, рецептах и "как стать красивой и богатой", помещая на обложки самых известных и порой приукрашенных моделей. А в советские годы у женского журнала тематика была иной. Целью ставилось приобщение советских женщин к общественной и культурной жизни страны и повышение общей грамотности. Достаточно только перечислить названия первых статей журнала: "Что такое трактор", "Брак и крестьянка", "Советская власть и церковь".
На страницах журнала выступали общественные и политические деятели: М. И. Калинин, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, А. И. Ульянова-Елизарова, А. В. Луначарский. Для "Крестьянки" писали известные советские писатели: Демьян Бедный, Александр Серафимович, Александр Твардовский, Максим Горький.
Семья и мода
Продолжила выходить "Крестьянка" и во время Великой Отечественной войны. Тематика журнала менялась вместе с жизнью. В 60-е годы в журнале стали публиковать репродукции известных современных художников, а на обложке стали появляться красивые модно одетые женщины.
В 70-е "Крестьянка" стала практически законодательницей моды в стране Советов: здесь стали публиковать выкройки модной одежды, которую рекламировали яркие фотографии красивых моделей. Давали советы по организации быта и домашнего уюта. Публиковали рецепты и правила этикета.
Не вынесла гламура
В 2005-м году "Крестьянка" пережила ребрендинг и пополнила ряды "глянцевого гламура". Здесь стали публиковать интервью с артистками и певицами, на обложках появились известные модели. Однако это не помогло спасти журнал. В конце 2015 года вышел последний выпуск журнала.
В память об этом знаменитом журнале, который с ностальгией вспоминают несколько поколений женщин, предлагаем подборку цветных фотографий и иллюстраций, опубликованных в журналах "Крестьянка" и "Работница" 50-х годов.
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