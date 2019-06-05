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Сборщиков ягод будут судить на Алтае за похищение человека

, ИА "Амител"
У приезжих возник конфликт с местными жителями
Фото: syktyvkar.1istochnik.ru

Фото: syktyvkar.1istochnik.ru

Конфликт между сборщиками ягод и жителями Ребрихинского района закончился дракой, похищением человека, попыткой угона автомобиля, умышленным повреждением имущества и незаконным проникновением в жилище. Павловский межрайонный следственный отдел СКР по Алтайскому краю направил в суд уголовное дело в отношении четверых мужчин, которых обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса.

Конфликт произошел в октябре 2018 года: подрались сборщики ягод, жившие в одном из сел Ребрихинского района, и местные жители. По версии следствия, после драки сборщики ягод решили наказать местных, они подъехали к дому одного из обидчиков, и, применяя насилие, закрыли его в багажнике и перевезли в подвал дома, где они жили. Разыскивая второго обидчика, обвиняемые выбили двери в доме сельчанки. Также они повредили машину третьего участника конфликта, а его самого закрыли в багажнике и пытались вывезти, но машина не завелась. Остановили мужчин приехавшие на вызов полицейские.

Обвиняемые отрицали свою вину, но следствию удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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