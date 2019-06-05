Медики посоветовали россиянам в жару есть рыбу вместо мяса

Медики напомнили, что жара может негативно повлиять на здоровье человека и нужно пить много жидкости, а вместо мяса есть рыбу, чтобы уменьшить риски, сообщает РИА "Новости".

Врачи рассказали, что в жаркие дни нужно выпивать не менее трех литров жидкости. Желательно, чтобы это был белый или зеленый горячий чай. Такие напитки позволят компенсировать потерю жидкости и охладить организм.

В жару можно смело утолять жажду айраном или кефиром, а также квасом. Однако в случае кваса следует приобретать не сладкие, а кислые сорта. Важно, чтобы энергетическая ценность не превышала 20 калорий на 100 грамм напитка.

Наиболее оптимальным напитком летом диетологи считают воду. Они рекомендуют выпивать по стакану каждые 45-60 минут. А вот от кофе, сладких соков и газировки следует отказаться.

Супы также прекрасно утоляют и жажду, и голод. В летний зной на столе обязательно должны быть холодные супы: гаспачо, зеленый борщ, окрошка. Отказываться от употребления соли – миф. Однако лучше употреблять спортивные солевые растворы, чтобы восстановить баланс в организме. Жирные мясные блюда следует исключить, им следует предпочесть нежирные сорта птицы и рыбы.

Ранее Роструд напомнил, что длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы.