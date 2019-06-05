Депутаты Барнаульской городской думы после некоторых споров изменили условия выплаты компенсаций из бюджета города жителям, которые платят за коммуналку выше установленного минимума. Для этого на заседании в среду, 5 июня, был увеличен предельный размер платы за услуги ЖКХ, передает корреспондент портала Amic.ru.

"Если в условиях роста тарифа оставить предельный размер платы без изменения, то размер компенсации увеличится, и расходы бюджета вырастут", – пояснил главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.

Если бы предельный индекс не был увеличен, то после роста тарифов в Барнауле с 1 июля 2019 года компенсации для жителей бы увеличились.

Предельный размер платы – это уровень платы для жителей, выше которого им будет выплачиваться компенсация из бюджета. Это касается потребителей тех ресурсных компаний, которые берут за свои услуги дороже, чем в среднем по городу. Денежная компенсация выплачивается из бюджета за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. К таким компаниям относился МУП "Энергетик". Жители поселка Южный традиционно получали компенсацию из бюджета, так как индекс роста платы у них был выше, чем официально установлено по краю. Из бюджета им и другим горожанам из этой же категории (получающие отопление от ООО "Нерудная партия" и ООО "Затан") выплачивалась разница между реальным счетом за отопление и установленным правительством показателем.

По словам Есипенко, в бюджете на 2018 год было заложено на компенсации 124 млн рублей, в 2019 году – всего 16,9 млн. Столь значительное сокращение связно с уходом с рынка главного "дорогого" поставщика услуг – МУП "Энергетик". Теперь вместо него жителям поселка Южный и части Центрального района Барнаула тепло поставляет Сибирская генерирующая компания по единому для города тарифу. Раньше пользователи тепла от "Энергетика" имели значительно более высокий тариф, поэтому могли претендовать на компенсацию.

Между тем, с традиционной практикой увеличения предельного размера платы не согласны фракции КПРФ и "Справедливая Россия" в БГД. Так, глава думских справороссов Оксана Молодых призвала власти искать "золотую середину" между желанием сэкономить бюджет и помощью людям.

Итак, предельный размер платы за единицу коммунальной услуги для граждан, проживающих во всех видах жилищного фонда независимо от формы собственности, составляет (с учетом НДС):

С 1 июля 2018 года (то есть то, что было):

Холодное водоснабжение – 26,77 руб./куб. м;

Водоотведение – 22,99 руб./куб. м;

Горячее водоснабжение – 153,60 руб./куб. м;

Отопление – 1 945,08 руб./Гкал*.

C 1 июля 2019 года:

Холодное водоснабжение – 28,05 руб./куб. м;

Водоотведение – 24,09 руб./куб. м;

Горячее водоснабжение: компонент на холодную воду – 28,05 руб./куб. м; компонент на тепловую энергию – 2 038,44 руб./Гкал;

Отопление – 2 038,44 руб./Гкал*.

* Для граждан, которым тепло поставляет ООО "Научный городок", с 1 июля 2018 года – 1723,69 руб./Гкал, с 1 июля 2019 года – 1806,43 руб./Гкал.;

Иными словам, если ваш тариф, скажем, на отопление выше указанного параметра, то вы можете претендовать на компенсацию из бюджета разницы между тарифом и предельным размером платы.

Получить компенсацию могут наниматели жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде и собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). Денежная компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения по выбору заявителя, с учетом постоянно проживающих с ним членов семьи, уточнили в городской администрации.

Для получения компенсации нужно оформить документы. В среднем ее получают 60% от имеющих на это право.