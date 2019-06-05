Цены на "вторичку" в Барнауле растут уже два месяца

Цены на квартиры на вторичном рынке жилья растут в Барнауле уже два месяца подряд. В мае цена квадратного метра выросла на 1000 рублей – до 52 тысяч. По словам экспертов "Алтайского портала недвижимости" этот показатель близок к рекорду осени 2018 года, когда квадратный метр "вторички" в Барнауле стоил 53,8 тысячи рублей.

Больше всего в городе подорожали студии, а вот 3- и 5-комнатные квартиры и комнаты, напротив, немного упали в цене. Резкий подъем цен отмечают в районе новостроек, с наступлением лета также немного подорожали частные дома и таунхаусы.

Средняя стоимость квартир в новостройках почти не изменилась. "В последнее время в городе начали строить довольно много новых объектов, и квартиры, находящиеся на нулевом цикле, массово выходят на рынок, при этом имея значительно меньшую цену, чем в проектах с большей степенью готовности, что и влияет на статистику", – пишет источник.

В других районах цены на новое жилье, напротив, растут. Больше всего дорожают 1-, 2-комнатные и элитные многокомнатные квартиры, а студии и 3-, 4-комнатные квартиры дешевеют.

Цены на гаражи и на коммерческую недвижимость стабильны.