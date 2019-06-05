Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое

Состояние российского музыканта и продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
"Он находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб. По данным СМИ, музыкант "получил сильнейший ожог пищевода".
Емкость с жидкостью для промывки труб стояла на столе в столичной квартире Алибасова. Как рассказал сын музыканта, отец перепутал очистительную жидкость с соком.
"Госпитализирован. Здоровью ничто не угрожает. Говорят, что все будет хорошо", – прокомментировал Бари Алибасов – младший.
Сообщалось, что в день отравления сложно было судить о степени полученных травм, однако медики давали положительный прогноз.
Комментарии
промывка розовая и воняет, кто подсунул?
интересно, на какой сок она похожа?
Взрослый человек, а тянет в рот всякую гадость! А вообще я за то, что-бы вся опасная бытовая химия имела дикий и вонючий запах и её даже ко рту нельзя было поднести! А то понаделают дихлофосов с ароматом печенюшек и все травятся потом!
Хряпнул с похмелюги наверно. я так стакан чистого спирта с похмелья в пять утра выпил
Жидкость для промывки труб что делала на столе? и как можно было перепутать? она что была в бутылке из под сока или в стакан налита?