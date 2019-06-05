Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое

Состояние российского музыканта и продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

"Он находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб. По данным СМИ, музыкант "получил сильнейший ожог пищевода".

Емкость с жидкостью для промывки труб стояла на столе в столичной квартире Алибасова. Как рассказал сын музыканта, отец перепутал очистительную жидкость с соком.

"Госпитализирован. Здоровью ничто не угрожает. Говорят, что все будет хорошо", – прокомментировал Бари Алибасов – младший.

Сообщалось, что в день отравления сложно было судить о степени полученных травм, однако медики давали положительный прогноз.