Бруснику, голубику и чернику назвали самыми полезными ягодами

Наиболее полезными из ягод эксперты признали бруснику и голубику, поскольку при их выращивании не применяются вредные вещества, а также эти ягоды богаты витаминами и микроэлементами, сообщает "РИА Новости".

Ягоды можно употреблять людям с сахарным диабетом. В них немного углеводов и высокое содержание клетчатки, что не приводит к пиковому повышению сахара. Их можно включать в ежедневный рацион, употребляя по 100-120 граммов в день. Чтобы они положительно начали влиять на здоровье, есть ягоды следует минимум трижды в неделю. Из блюд на ужин ягоды лучше исключить, поскольку они могут повышать аппетит. Употреблять стоит на завтрак, обед или полдник. Переедать ягоды тоже не стоит, иначе вероятны колики, урчание в животе и диарея. Из рациона ягоды следует исключить тем, у кого есть воспалительные заболевания кишечника, панкреатит, гастрит и язва. Нельзя их и людям, перенесшим операцию по удалению желудка или части тонкой кишки. В случае отсутствия противопоказаний ягоды окажут только положительное влияние на организм. Чтобы оно было максимальным, виды ягод стоит смешивать или чередовать.

Клубника, наоборот, попала в антилидеры. В стремлении получить большой урожай производители используют химудобрения. Специалисты подчеркнули, что это изменяет состав ягод и ставит их в ряд наименее полезных.

"Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются", – отметил врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко.

Он подчеркнул, что пищевая ценность продуктов массового производства тоже ниже оптимальной. Ягоды могут хорошо выглядеть и пахнуть, но отличаться по вкусу и химическому составу.

Голубика и брусника менее доступны, но с точки зрения пользы находятся на первом месте, поскольку их не культивируют, заметил Пилипенко.

Как отметила врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, во всех ягодах присутствуют витамин С, фолиевая кислота, магний, медь и силен. Наличие этих элементов положительно влияет на работу сердца, сосудов, нервной системы, благодаря им поддерживается иммунитет и замедляются процессы старения.

Содержащиеся в чернике и голубике флавоноиды, пояснила Ливанцова, при попадании в организм активируют работу ферментов. Эти ягоды, по сравнению с другими, лидируют по количеству указанных веществ в своем составе.