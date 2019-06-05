Forbes назвал самую состоятельную певицу в мире

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки – ею оказалась уроженка Барбадоса Рианна с состоянием в 600 миллионов долларов, причем, как отмечается, музыка сейчас не основной источник ее дохода, сообщает телеканал "360".

Основную часть своего состояния Рианна заработала отнюдь не музыкой. Певица разбогатела благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Бренд по праву считается лидером на рынке люксовых товаров. Возглавляет его миллиардер Бернар Арно, являющийся четвертым в списке богатейших персон мира c состоянием в 76 млрд долларов.

Косметику под брендом Fenty Beauty Рианна начала выпускать осенью 2017 года. Уже в первые недели работы стартап заработал 100 млн долларов. В течение 2018 года бренд разросся еще на 570 млн. Также певица контролирует линейку нижнего белья Savage X Fenty.

Кроме того, Рианна получает миллионные роялти за свои альбомы и гастроли, которые существенно пополняют бюджет певицы.

Ранее сообщалось, что Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером. Наибольший доход ему приносят его бренды шампанского Armand de Brignac (310 млн долларов) и коньяка D'Usse (100 млн), доля в Uber, а также операции с недвижимостью и произведениями искусства. Хотя и участие в шоу-индустрии его отнюдь не обедняет: стомиллионный стриминговый сервис Tidal и лейбл Roc Nation с 75 млн дохода. Не стоит забывать и про личную дискографию рэпера – 14 его альбомов побывали на вершине Billboard. И это рекорд для сольных исполнителей, который в общем чарте уступает лишь "битлам" (19 альбомов).