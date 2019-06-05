Сторожевая собака растерзала ребенка под Новосибирском

В Новосибирской области от укусов цепной собаки погиб четырехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла в поселке Коченево в воскресенье вечером, 2 июня. На улице Осенней дети гуляли без присмотра, и маленький ребенок пробегал слишком близко от собаки, которая сидела на цепи. Животное набросилось на малыша.

На крики детей сбежались взрослые. Мальчика увезли в районную больницу, но спасти его не удалось – он скончался от многочисленных травм.

По делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. О судьбе животного не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле бездомный пес искусал 7-летнего ребенка. Мальчика увезли на скорой, а через два дня положили в больницу, где он провел две недели. У ребенка были переломаны пальцы, искусаны руки. Также утверждалось, что "правая рука начала гнить".