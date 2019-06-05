Сторожевая собака растерзала ребенка под Новосибирском

В Новосибирской области от укусов цепной собаки погиб четырехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла в поселке Коченево в воскресенье вечером, 2 июня. На улице Осенней дети гуляли без присмотра, и маленький ребенок пробегал слишком близко от собаки, которая сидела на цепи. Животное набросилось на малыша.
На крики детей сбежались взрослые. Мальчика увезли в районную больницу, но спасти его не удалось – он скончался от многочисленных травм.
По делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. О судьбе животного не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Барнауле бездомный пес искусал 7-летнего ребенка. Мальчика увезли на скорой, а через два дня положили в больницу, где он провел две недели. У ребенка были переломаны пальцы, искусаны руки. Также утверждалось, что "правая рука начала гнить".
Комментарии
Родители учите своих детей, что нельзя бегать перед собаками (еще и которые на цепи!) и тем более дразнить собак.
Что делал четырехлетний мальчик на улице один, да еще там, где собаки цепные рядом? Она что, на улице на цепи сидела? Или он на участок зашел как-то?
Может что делала собака в месте где могут гулять дети?
5.06.2019 15:04
Денис
Так собака - цепная. Вы много видели собак на цепи не во дворе дома, а сидящих вот прямо на улице, где люди ходят?
мало информации пусть напишут что и как
5.06.2019 15:11
- гость -
Пишут, что ребенок гулял во дворе один, якобы мать не услышала, как он проснулся и ушел. Что за собака - непонятно. Сидела в том же дворе на цепи.
Запретить всех собак.Ну или малышей.Главное чтоб не повторилось.
5.06.2019 15:23
- гость -
Да! Точно, малышей запретить всех нафик! Адни праблемы от них! А собакен чё, к нему что подошло то он и зохавал, его так научили, чоб охранял.
Если к часовому подойти он вас тоже пристрелит нафиг.