Шойгу заявил о крайне напряженной обстановке на границах СНГ

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны СНГ заявил, что военно-политическая обстановка на границах содружества остается крайне напряженной, сообщает РИА "Новости".

"С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.

Также Шойгу отметил, что сотрудничество оборонных ведомств Содружества развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей выразили озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ двух стран.

Накануне США заявили, что российский Су-35 слишком небезопасно перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет.