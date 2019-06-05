Выпускники в Приамурье впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Единый государственный экзамен по китайскому языку впервые сдают школьники Амурской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Всего желающих 16 человек. В среду, 5 июня, выпускники сдают письменную часть экзамена, устная часть запланирована на пятницу, 7 июня.

Письменная работа содержит 42 задания и состоит из четырех разделов, устная включает в себя три задания. Выпускникам предстоит задавать вопросы, описывать и сравнивать фотографии на основе плана.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева сообщила, что с 2015 года Амурская область участвует во всероссийских апробациях по организации экзамена по китайскому языку. По ее словам, китайский язык в школах области изучается уже на протяжении 25 лет.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. В среду, 5 июня, выпускники российских школ сдают экзамены по физике и иностранным языкам.