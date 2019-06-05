Условие объединения КАСКО и ОСАГО назвали в Минфине

Минфин России поддерживает идею объединения полисов ОСАГО и КАСКО, однако отмечается, что необходима проработка вопроса после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО, сообщает RNS.

"Минфин России концептуально поддерживает идею объединения полисов ОСАГО и КАСКО, учитывая, что ее реализация повлечет необходимость существенной переработки законодательства РФ. Детальная проработка данного вопроса представляется целесообразной после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО", – отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, Минюсту совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО и доложить о результатах до 1 июня 2019 года.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что изменения, которые необходимы для того чтобы совместить КАСКО и ОСАГО, могут быть реализованы в 2020 году. Правда, для реализации данных изменений нужно решить некоторые юридические проблемы.

Накануне Верховный суд пересмотрел свою позицию по выплатам за ДТП с не указанным в полисе водителем. До сих пор существовала определенная судебная практика: если авария происходила по вине водителя, который управлял застрахованным автомобилем, но сам при этом не значился в полисе, то ущерб обязан был компенсировать страховщик. Это правило распространялось и на добровольное КАСКО, и на обязательное ОСАГО. Уже потом страховщик предъявлял регрессные требования водителю, который был за рулем в момент аварии, но не был вписан в полис.