30 мая 2019 года в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino прошел майский этап нашумевшего конкурса "Мисс Granmulino", уже ставший традицией.

Звание "Мисс Granmulino, Май" присвоено обворожительной Анастасии Раченко. В этот раз по решению жюри в гранд-финал вошла не только победительница мая, но и "Мисс Vienne Lion" Дарья Вишнева. Теперь с другими финалистками прошлых месяцев конкурса девушки будут бороться за статус "Мисс Granmulino 2019".

Праздничное шоу порадовало присутствующих насыщенной программой: восточные и современные танцы, хип-хоп исполнение, а также розыгрыши более 20 призов от партнеров мероприятия.

На красной дорожке перед гостями вечера конкурсантки появлялись в красивых и интересных нарядах. По сценарию было четыре интригующих дефиле:

1. "В стиле детства";

2. "Иван Купала";

3. "Творческий", за который проголосовали участники группы в соцсети "ВКонтакте" (вечер на курорте с использованием футболки Granmulino);

4. "Коктейльный".

Завершился вечер награждением победительниц.

"Мисс Granmulino 2019, Май" стала Раченко Анастасия.

Титул "Мисс Vienne Lion" получила Вишнева Дарья.

Специальная номинация "Мисс Новое Радио Барнаул" присуждена Емельяновой Анжеле.

Мисс "Style" – Усова Евгения.

Самой спортивной была признана Марсонян Алена.

Мисс "Beauty" – Татьяна Иванина.

Информационные партнеры мероприятия: "Новое Радио Барнаул", интернет-сообщество Barnaul 22, информационное агентство "Амител".

Полный фотоотчет смотрите здесь.