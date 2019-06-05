30 мая 2019 года в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino прошел майский этап нашумевшего конкурса "Мисс Granmulino", уже ставший традицией.
Звание "Мисс Granmulino, Май" присвоено обворожительной Анастасии Раченко. В этот раз по решению жюри в гранд-финал вошла не только победительница мая, но и "Мисс Vienne Lion" Дарья Вишнева. Теперь с другими финалистками прошлых месяцев конкурса девушки будут бороться за статус "Мисс Granmulino 2019".
Праздничное шоу порадовало присутствующих насыщенной программой: восточные и современные танцы, хип-хоп исполнение, а также розыгрыши более 20 призов от партнеров мероприятия.
На красной дорожке перед гостями вечера конкурсантки появлялись в красивых и интересных нарядах. По сценарию было четыре интригующих дефиле:
1. "В стиле детства";
2. "Иван Купала";
3. "Творческий", за который проголосовали участники группы в соцсети "ВКонтакте" (вечер на курорте с использованием футболки Granmulino);
4. "Коктейльный".
Завершился вечер награждением победительниц.
"Мисс Granmulino 2019, Май" стала Раченко Анастасия.
Титул "Мисс Vienne Lion" получила Вишнева Дарья.
Специальная номинация "Мисс Новое Радио Барнаул" присуждена Емельяновой Анжеле.
Мисс "Style" – Усова Евгения.
Самой спортивной была признана Марсонян Алена.
Мисс "Beauty" – Татьяна Иванина.
Информационные партнеры мероприятия: "Новое Радио Барнаул", интернет-сообщество Barnaul 22, информационное агентство "Амител".
Полный фотоотчет смотрите здесь.
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