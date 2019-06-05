Экс-глава алтайского сельсовета пойдет под суд за махинации с землей

Экс-глава одного из сельсоветов Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий.

Женщину подозревают в двух эпизодах незаконного оформления в собственность муниципальных земельных участков, она уже дала признательные показания и раскаялась. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги и предоставила ее в Росреестр для оформления в собственность муниципального земельного участка площадью 2915 кв.м, что расценивается как крупный ущерб селу.

В 2016 году обвиняемая по этой же схеме помогла другой жительнице района перевести в личную собственность еще два муниципальных участка земли. В июне 2019 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.