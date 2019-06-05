Внедорожник перевернулся и сгорел на бийской трассе: погибли двое

Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП на бийской трассе вечером 4 июня.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла около 21:50 часов 4 июня на дороге Бийск – Карабинка.

Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигаясь в сторону Шебалино, не справился с управлением. Машина съехала на правую обочину, опрокинулась в кювет и загорелась.

Водитель и его пассажир 1975 года рождения погибли на месте происшествия. Еще один пассажир 1987 года рождения выжил, его госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль двигался с запредельно высокой скоростью, пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД. Мужчины, находившиеся внутри, были пьяны.