Самолет Boeing 757-200, выполнявший рейс 472471 Анталия – Барнаул – Анталия, совершил нештатную посадку в аэропорту им. Г. Титова в Барнауле. Инцидент произошел около двух часов ночи 5 июня. На борту находилось 229 пассажиров и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе аэропорта, нештатная посадка произошла из-за технической неисправности.

"Самолет, следовавший из Анталии в Барнаул, совершил благополучную посадку в аэропорту Барнаула. Была какая-то техническая неисправность, – комментирует пресс-служба аэропорта. – Сейчас приехали технические специалисты компании AZUR air, которые работают с этим самолетом и выясняют, была ли техническая неисправность, и если была, какая именно".

В аэропорту также уточнили, что пассажиры, которые должны были отправиться из Барнаула в Анталию, своевременно вылетели в Турцию. Авиакомпания предоставила резервный борт.

По факту инцидента Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводит проверку. Удалось установить, что примерно за час до приземления воздушного судна (в 01:10 часов) при заходе самолета на посадку в аэропорту г. Барнаула сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок.