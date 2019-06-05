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Долгожданный генплан Барнаула примут в августе 2019 года

, ИА "Амител"
Документ дойдет до рассмотрения в гордуме после депутатских каникул
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Обновленный Генплан Барнаула будет вынесен на обсуждение Барнаульской гордумы в августе 2019 года. Этому будут предшествовать общественные слушания. Об этом на заседании БГД в среду, 5 июня, сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.

"Проведение общественных обсуждений запланировано после заседания согласительной комиссии в период с 15 июня по 15 июля. Документ будет доработан по результатам обсуждений и с исправленными замечаниями направлен в Барнаульскую городскую думу в начале августа. Сам проект Генерального плана предлагаем вынести на обсуждение в Думе в августе этого года", – рассказал он.

Рассмотрение Генплана на август уже было анонсировано, но теперь власти определились окончательно. Напомним, документ предполагает развитие Барнаула до 2036 года. Но принять его не могут уже второй год, до сих пор в проект вносятся правки, он проходит согласование. Среди приоритетного направления развития названо высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий для застройки жильем.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.06.2019 15:25
- гость -

Общественные обсуждения будут как всегда отрытыми и гласными, нигде после никакой храм не вылезет, а стадион не снесут....

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